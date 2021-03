Roma Napoli 0-2 LIVE | azione show degli azzurri | Mertens raddoppia

(Di domenica 21 marzo 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 28ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 28ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 5? Tiro– Zielinski lancia lungo per Insigne. Stop con sombrero su Karsdorp, ma mancino al volo sbucciato e fuori. 12?in pressing – Glipalleggiano bene e lanon riesce a recuperare palla e imbastire un’offensiva. 17? Tiro– Lancio lungo su Dzeko da dietro il ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #RomaNapoli ?? - lorepregliasco : Tra Fico a Napoli, la concorrenza di Calenda a Roma, il vuoto cosmico di Torino, Sala che aderisce ai Verdi europei… - ZZiliani : Ma la cosa forse più odiosa della querelle sullo spostamento di #JuveNapoli è che la #Roma, che ha pienamente ragio… - PagineRomaniste : 39’ - Ci prova Politano da centrocampo. Il tiro però è debole e centrale, Pau Lopez blocca senza problemi Roma-Nap… - doublegiem : @_Simo95_ Almeno la Roma ce la siamo levata, gli ossi duri saranno Napoli e Atalanta, siamo in 4 per 3 posti a meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Napoli

1 Èil posticipo della 28a giornata di Serie A dopo le gare del weekend. Dirige la sfida dell'Olimpico l'arbitro Di Bello , al Var c'è Di Paolo . Di seguito tutti gli episodi da moviola ...(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibañez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca.(4 - 2 - 3 - 1): Ospina; Hysaj, ...La Roma ospita il Napoli in uno scontro decisivo per un posto nella prossima Champions League La Roma di Paulo Fonseca a caccia di un posto nell’Europa che conta. Dopo il passaggio del turno in Europa ...Nuova squalifica in casa Roma: il calciatore si è fatto ammonire e non ci sarà nella sfida di settimana prossima contro il Sassuolo ...