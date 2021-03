LIVE Biathlon, Mass start donne Oestersund in DIRETTA: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi per l’ultima impresa (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della Mass start femminile – La classifica della Coppa del Mondo femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass start femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oestersund, in Svezia: oggi, domenica 21 marzo, alle ore 13.00, si concluderà l’ultima tappa del circuito maggiore della stagione 2020-2021. Saranno due le azzurre al via, qualificate grazie alla posizione in classifica generale: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Con ogni discorso circa l’assegnazione della Coppa del Mondo generale ormai da tempo andato in ... Leggi su oasport (Di domenica 21 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALalist dellafemminile – La classifica della Coppa del Mondo femminile Buongiorno e benvenuti allatestuale della 12.5 kmfemminile della Coppa del Mondo diin programma ad, in Svezia: oggi, domenica 21 marzo, alle ore 13.00, si concluderàtappa del circuito maggiore della stagione 2020-2021. Saranno due le azzurre al via, qualificate grazie alla posizione in classifica generale:. Con ogni discorso circa l’assegnazione della Coppa del Mondo generale ormai da tempo andato in ...

