Un documentario su Rai 2 omaggia Nino Manfredi (Di sabato 20 marzo 2021) Il 22 marzo, giorno in cui Nino Manfredi avrebbe compiuto 100 anni, Rai 2 lo omaggia con il documentario in prima serata “Uno, nessuno, cento Nino” Nel giorno del suo compleanno, nell’anno del centenario dalla sua nascita, Rai Documentari dedica a Nino Manfredi un ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da Nino… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 20 marzo 2021) Il 22 marzo, giorno in cuiavrebbe compiuto 100 anni, Rai 2 locon ilin prima serata “Uno, nessuno, cento” Nel giorno del suo compleanno, nell’anno del centenario dalla sua nascita, Rai Documentari dedica aun ritratto intimo e affettuoso, impreziosito da aneddoti divertenti raccontati da… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

UIconoclasta : Le spose bambine di Ispica in un documentario RAI del 1965. Secoli fa - ineedsomesleepK : RT @DomaniGiornale: Nel film si racconta la storia del musicista Federico #Paciotti, che non ha potuto dare l’estremo saluto alla madre, e… - 1970Germano : RT @DomaniGiornale: Nel film si racconta la storia del musicista Federico #Paciotti, che non ha potuto dare l’estremo saluto alla madre, e… - aldoceccarelli : RT @DomaniGiornale: Nel film si racconta la storia del musicista Federico #Paciotti, che non ha potuto dare l’estremo saluto alla madre, e… - DomaniGiornale : Nel film si racconta la storia del musicista Federico #Paciotti, che non ha potuto dare l’estremo saluto alla madre… -