Spezia-Cagliari 2-1 | liguri tornano alla vittoria

LA Spezia (ITALPRESS) – Si fa duro il cammino salvezza del Cagliari. E' spianato invece quello dello Spezia che torna alla vittoria dopo cinque turni di campionato e batte la squadra di Semplici per 2-1 grazie ad un colpo di testa di Piccoli e una conclusione al volo di Maggiore. Gli uomini di Italiano salgono a quota 29 punti in classifica, sette in più dei sardi che ora rischiano di perdere terreno rispetto alle concorrenti. Eppure in avvio di gioco è proprio il Cagliari a partire forte con una duplice occasione per Joao Pedro che trova pronto Zoet. Fatica a farsi vedere dalle parti di Cragno lo Spezia che si affaccia per la prima volta con fare pericoloso al 40': Farias con una rabona dà il via ad una rapida ripartenza che porta Piccoli nelle condizioni di calciare ...

