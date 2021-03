Seconde case Toscana, Eugenio Giani firma l’ordinanza: “Da oggi non si entra in Regione fino all’11 aprile. Ce lo chiedono i sindaci” (Di sabato 20 marzo 2021) La Toscana si blinda. Il governatore Eugenio Giani ha vietato, a partire da sabato 20 marzo fino al prossimo 11 aprile, l’ingresso ai proprietari di Seconde case, nella Regione che ha 500mila dosi di vaccino somministrate all’attivo. “Con molta trasparenza faremo presente che l’aumento della densità della popolazione nelle località dove si concentrano molte Seconde case, in una situazione quale è quella della Toscana, è inopportuno. Mi auguro – ha concluso Giani – che il provvedimento possa avere gli effetti che ci proponiamo”. l’ordinanza firmata nel giorno stesso dell’entrata in vigore, consente l’ingresso in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Lasi blinda. Il governatoreha vietato, a partire da sabato 20 marzoal prossimo 11, l’ingresso ai proprietari di, nellache ha 500mila dosi di vaccino somministrate all’attivo. “Con molta trasparenza faremo presente che l’aumento della densità della popolazione nelle località dove si concno molte, in una situazione quale è quella della, è inopportuno. Mi auguro – ha concluso– che il provvedimento possa avere gli effetti che ci proponiamo”.ta nel giorno stesso dell’ta in vigore, consente l’ingresso in ...

