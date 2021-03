Lotta, qualificazioni olimpiche europee: Kakhelashvili eliminato in semifinale, out anche Parisi (Di sabato 20 marzo 2021) Il torneo di qualificazione olimpica si chiude senza pass per la nazionale italiana, che al termine di una tre giorni molto intensa ha qualche recriminazione. In particolare è forte l’amarezza per Nikoloz Kakhelashvili che nei 97 kg si è spinto fino alla semifinale decisiva, dove il pareggio per 5-5 con il finlandese Arvi Martin Savolainen ha premiato il finlandese che ha messo a segno una proiezione da 4 punti. Savolainen così ha strappato il pass per Tokyo, mentre all’azzurro rimane il torneo di qualificazione mondiale in programma a Sofia a maggio. L’appuntamento in Bulgaria sarà fondamentale anche per Fabio Parisi, che oggi negli 87 kg è stato sconfitto ai quarti di finale con un netto 7-2 dal russso Milad Valerikovitch Alirzaev. Sono stati invece eliminati al primo turno Jacopo Sandron (60kg), Ruben Marvice ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Il torneo di qualificazione olimpica si chiude senza pass per la nazionale italiana, che al termine di una tre giorni molto intensa ha qualche recriminazione. In particolare è forte l’amarezza per Nikolozche nei 97 kg si è spinto fino alladecisiva, dove il pareggio per 5-5 con il finlandese Arvi Martin Savolainen ha premiato il finlandese che ha messo a segno una proiezione da 4 punti. Savolainen così ha strappato il pass per Tokyo, mentre all’azzurro rimane il torneo di qualificazione mondiale in programma a Sofia a maggio. L’appuntamento in Bulgaria sarà fondamentaleper Fabio, che oggi negli 87 kg è stato sconfitto ai quarti di finale con un netto 7-2 dal russso Milad Valerikovitch Alirzaev. Sono stati invece eliminati al primo turno Jacopo Sandron (60kg), Ruben Marvice ...

