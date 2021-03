IT: per Tim Curry il ragno del finale "Non era molto convincente" (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo Tim Curry e Tommy Lee Wallace, il ragno di It, portato in scena nel finale della miniserie del 1990 tratta dal romanzo di Stephen King, non era molto convincente e credibile. It, il romanzo di Stephen King, però, è stato trasposto per la prima volta nel 1990 in una miniserie televisiva in due puntate. A non essere rimasti particolarmente convinti dal risultato finale del progetto sono stati Tim Curry e Tommy Lee Wallace, rispettivamente protagonista e regista della miniserie, che hanno criticato l'aspetto del ragno contro cui lottano i Perdenti. Come riportato da Nightmare on Film Street, Tim Curry è stato decisamente duro sull'aspetto del ragno nel finale di It del 1990. L'attore che ha ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) Secondo Time Tommy Lee Wallace, ildi It, portato in scena neldella miniserie del 1990 tratta dal romanzo di Stephen King, non erae credibile. It, il romanzo di Stephen King, però, è stato trasposto per la prima volta nel 1990 in una miniserie televisiva in due puntate. A non essere rimasti particolarmente convinti dal risultatodel progetto sono stati Time Tommy Lee Wallace, rispettivamente protagonista e regista della miniserie, che hanno criticato l'aspetto delcontro cui lottano i Perdenti. Come riportato da Nightmare on Film Street, Timè stato decisamente duro sull'aspetto delneldi It del 1990. L'attore che ha ...

Advertising

FIGCfemminile : ?? #NapoliFlorentia 3?-1?? Tre punti importantissimi per il Napoli! ?? ? 5' - 11' Nocchi ? 17' Martinovic ? 38' G… - Inter : ? | PAREGGIO Decimo risultato utile consecutivo tra campionato e Coppa Italia per la Primavera nerazzurra:… - TIM_music : Dopo l'esperienza sul palco dell'Ariston, @NaliOfficial continua a conquistarci con la sua musica! ? Con 6 nuove tr… - Riccardo_Tim : RT @annabocella: Monza, Como, Cremona. Personale sanitario pronto per 2000 vaccini. Si presentano solo in 100. Paura? No, Aria, l’azienda s… - settalese : RT @FIGCfemminile: ?? #NapoliFlorentia 3?-1?? Tre punti importantissimi per il Napoli! ?? ? 5' - 11' Nocchi ? 17' Martinovic ? 38' Goldon… -