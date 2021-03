Gli Emirati Arabi Uniti verso l’immunità di gregge (Di sabato 20 marzo 2021) Gli Emirati Arabi Uniti hanno formulato e implementato una delle campagne vaccinali più all’avanguardia ed efficaci del pianeta. Dati alla mano, invero, la piccola petromonarchia è oramai prossima al taglio del fatidico traguardo dell’immunità di gregge. Il modello Emiratino EAU è l’acronimo con cui è universalmente conosciuta la petromonarchia ed è anche la sigla che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 20 marzo 2021) Glihanno formulato e implementato una delle campagne vaccinali più all’avanguardia ed efficaci del pianeta. Dati alla mano, invero, la piccola petromonarchia è oramai prossima al taglio del fatidico traguardo deldi. Il modellono EAU è l’acronimo con cui è universalmente conosciuta la petromonarchia ed è anche la sigla che InsideOver.

Advertising

Asgard_Hydra : Gli Emirati Arabi Uniti hanno intenzione di manipolare il clima - sergiopillai : @meb Figuriamoci quanto sono lontani paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e i paesi del prossimo tour… - sergiopillai : @TeresaBellanova Figuriamoci quanto sono lontani paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e i paesi del p… - sergiopillai : @Ettore_Rosato Figuriamoci quanto sono lontani paesi come l'Arabia Saudita, gli Emirati, il Qatar e i paesi del pro… - roby6027 : @meb Invece gli Emirati? -