Covid, la variante inglese di Sars Cov 2 anche negli animali. Lo studio su Science. In Italia primo caso in un gatto (Di sabato 20 marzo 2021) Come per il virus "principale", rilevato negli animali domestici durante i primi mesi della pandemia, anche le varianti di Sars Cov 2 infettano cani e gatti. Uno studio su Science spiega che sono due i rapporti pubblicati questa che dimostrano come i "pets" possano essere infettati dalla variante inglese (B.1.1.7) che su gli umani ha dimostrato più trasmissibilità e recentemente, come spiegato in due studi su Nature e British Medical Journal, più letalità. Come è noto la variante cosiddetta inglese, in quanto sequenziata la prima volta nel Kent ormai mesi fa, è stato identificato per la prima volta nel Regno Unito ed è lì che alcuni animali domestici sono stati infettati. I "pets" hanno sofferto di ...

