Astrazeneca | oggi e domani in tutta la Sicilia anche senza prenotazione

Advertising

MinisteroSalute : Dopo parere EMA, riprendono vaccinazioni con #AstraZeneca. Oggi alle 12 conferenza stampa con il DG AIFA, Magrini,… - sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #19marzo: il #Decreto sostegni coprirà al massimo il 5% delle perdi… - lorepregliasco : Quindi oggi EMA su #AstraZeneca dirà quello che ha sempre detto (è efficace, i benefici superano i rischi, al massi… - peppesava : RT @Ragusanews: Oggi e domani a Ragusa, Astrazeneca in somministrazione senza prenotazioni - Ragusanews : Oggi e domani a Ragusa, Astrazeneca in somministrazione senza prenotazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca oggi

- E' slittato per questa settimana l'invio delle dosi diin Italia. L'arrivo di 134mila dosi del vaccino era previsto per giovedì scorso ma è stato annullato per motivi logistici a causa ...Vaccini. È slittato per questa settimana l'invio delle dosi diin Italia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, l'arrivo di 134mila dosi del ... In arrivo trae domani ...Hub vaccinali aperti fino alle 22 oggi e domani in tutta la Sicilia, con la possibilità di vaccinare con AstraZeneca tutti gli aventi diritto, anche senza ...Oggi, sabato 20 marzo, e domani, domenica 21 marzo,hub vaccinale di Ragusa, ex ospedale Civile, aperto fino alle 22.00. È prevista, quindi, la possibilità di vaccinare tutti gli ...