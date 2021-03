Volley | Champions maschile | i risultati delle semifinali di andata

(Di venerdì 19 marzo 2021) Concluse le gare diper le quattro formazioni che hanno disputato lediLeague. A trionfare nel primo match per la corsa alla Super Final sono l’Itas Trentino e lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Scopriamo quindi ididiLeague di. LediLa prima semifinale giocata è un match infinito tra lo Zenit Kazan e gli ospiti dello Zaksa. Primi due set molto combattuti e vinti entrambi dai padroni di casa; poi la forte reazione dello Zaksa che nel terzo parziale, in svantaggio 24-22, salva ben 5 match point e chiude il set vincendo 27-29. Lo Zenit cala molto ...

Tuttavia alzi la mano chi si sarebbe aspettato che la sfida di andata della semifinale tutta italiana diLeague, che ieri sera ha messo di fronte Trentino Itas e Sir Sicoma Perugia alla Blm ...Il sestetto trentino si aggiudica per 3 - 0 gara 1 del penultimo atto della coppa europea. Ritorno il 24 marzo in Umbria CreditsI gialloblù, già ko in gara 1, non riescono a pareggiare i conti: avanti 1-0, 11-8 subiscono la spietata rimonta di Civitanova ...Volley, risultati Champions League maschile: Trento fa suo il derby con Perugia. La squadra di Heynen paga il rendimento sottotono di Leon e Plotnyc’kyj. Prodascanin chiude a muro su Leon il punto del ...