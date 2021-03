Primavera, la stagione della rinascita: origine, curiosità ed eventi (Di venerdì 19 marzo 2021) L’arrivo della Primavera segna per quasi tutte le culture un periodo di rinascita, colori, luce e vita. Una sorta di risveglio dopo il torpore invernale Nell’immaginario collettivo la stagione della Primavera indica la rinascita, fiori che sbocciano, le giornate si allungano e in questo trionfo di luci e colori le persone ritrovano una rinnovata energia. Fin dall’antichità infatti si credeva nella stagione primaverile si verificasse un equilibrio cosmico perfetto, in grado di portare energie. Da questo punto l’etimologia del termine è altamente significativa: la parola risulta composta da due termini “prima” e “vera“, proprio su quest’ultimo è necessario puntare lo sguardo. Infatti è possibile ricondurre “vera” alla radice sanscrita vas che ... Leggi su zon (Di venerdì 19 marzo 2021) L’arrivosegna per quasi tutte le culture un periodo di, colori, luce e vita. Una sorta di risveglio dopo il torpore invernale Nell’immaginario collettivo laindica la, fiori che sbocciano, le giornate si allungano e in questo trionfo di luci e colori le persone ritrovano una rinnovata energia. Fin dall’antichità infatti si credeva nellaprimaverile si verificasse un equilibrio cosmico perfetto, in grado di portare energie. Da questo punto l’etimologia del termine è altamente significativa: la parola risulta composta da due termini “prima” e “vera“, proprio su quest’ultimo è necessario puntare lo sguardo. Infatti è possibile ricondurre “vera” alla radice sanscrita vas che ...

Advertising

SandersSviluppo : Una maggiore caduta dei capelli in primavera è un fenomeno fisiologico che si manifesta poiché determinati ormoni f… - janlucas1971 : @BluDiChina @biif @Brontolo_13 @MatteoBandit2 @Corriere Tutto aperto da mesi, hanno avuto un lockdown a primavera s… - focusmo3 : Con la bella stagione alle porte, spesso l’epidermide ha bisogno di cure specifiche per prepararsi adeguatamente ai… - Antonio15105158 : RT @Ipertesa: Se con l'arrivo della #Primavera vi vien voglia di un'insatatina di pomodori, gli unici degni (se pur fuori stagione) di esse… - Angy_b_96 : RT @Figlie_EXO: [VIDEO/TRAD] Messaggio audio di D.O. dal sito di EXO-L Japan: 'Una nuova stagione è arrivata. State tutti bene? Sono D.O. L… -