Pioli ieri ha perso le staffe: rabbia e insulti a Solskjaer (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Milan a fine partita è parso nervoso e deluso per l'eliminazione dall'Europa League, le telecamere hanno intercettato un battibecco tra Pioli e Solskjaer tra complimenti, rabbia e insulti. Il gol di Pogba ha mandato il Manchester United ai quarti di finale, alle 13 il sorteggio per conoscere la prossima avversaria dei Red Devils. A Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

thesimba_24 : RT @StefanoZorzoli: Perché prendersela con mister Pioli, che pure come tutti fa i suoi errori? Ci rendiamo conto che di quattro attaccanti… - pauldeb891 : Ormai è chiaro che Pioli ha impostato il match col Napoli in ottica di ieri sera - Casti titolare per Saele mai era… - StefanoZorzoli : Perché prendersela con mister Pioli, che pure come tutti fa i suoi errori? Ci rendiamo conto che di quattro attacca… - RamboDeNa : Non è elegante, ma è forse l'unica mossa azzeccata che ha fatto Padre Pioli ieri sera. - Mik10000 : Sono contento del lavoro di #Pioli ed è vero che ieri mancava tutto l'attacco. Ma entrare in campo senza intenzione… -