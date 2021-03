Minestr' e cocciula | preparata con le arselle nere | ovvero le vongole veraci

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Minestr cocciula

Gallura Oggi

Per cucinare questa minestra , erano tradizionalmente utilizzate le arselle nere detteNiedda , che poi sarebbero le vere vongole veraci . Questa varietà è stata soppiantata dalla più redditizia, ma meno sapida, vongola filippina , che oggi viene spacciata per Vongola Verace .