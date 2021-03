La Spezia | via le panchine per il Covid | gli anziani si portano le sedie in piazza

Advertising

pupilupi1 : LE PAROLE DI SEMPLICI ALLA VIGILIA DI SPEZIA-CAGLIARI ?? - Fantacalcio : Spezia-Cagliari: la conferenza stampa di Italiano - Fantacalcio : Spezia-Cagliari: la conferenza stampa di Semplici - pennadireve : La Spezia, Mbda produrrà il missile antinave Teseo - extramamma : Covid, il sindaco alla Spezia smonta le panchine contro gli assembramenti, gli anziani si portano la sedia da casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia via

contro le restrizioni 19 marzo 2021 16:07 Lale panchine per il Covid: gli anziani si portano le sedie in piazza - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > ...libera definitivo della Regione Liguria alla realizzazione dell'ospedale Felettino della, con il riavvio della procedura di realizzazione del nuovo ospedale, che sarà pubblico sin dalla ...La giunta ha approvato la delibera con cui vengono superate le criticità legate alla risoluzione del contratto con la Pessina Costruzioni e acquisito il percorso deliberato dalla Asl 5 e definito con ..."Levate le panchine? Portemo e careghe", firmato uno spezzino. E' il cartello incollato su una sedia da un abitante di La Spezia che non ha preso bene la decisione del comune di togliere le panchine d ...