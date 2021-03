(Di venerdì 19 marzo 2021) Alla faccia del governo dei migliori. Il testo delFund, il super provvedimento del governo che il Parlamento si accinge ad approvare, è pieno di errori e. “Roba che se fosse capitato al funzionario di un’azienda privata sarebbe stato licenziato in tronco”. A fare le pulci al corposo documento con cui Palazzo Chigi chiederà i finanziamenti a Bruxelles è Galeazzodi Fratelli d’Italia. Fratelli d’Italia smaschera glidelFund Con un video su Facebook, corredato di grafiche nelle quali ha cerchiato gli errori, passa in rassegna le frasi e le parole incomprensibili contenute nel documento. Con ironia e disappunto. E dire che la prima missione del governo ha per obiettivo quello di migliorare l’efficacia della pubblica amministrazione. Investendo proprio ...

Advertising

MariaLa36193924 : RT @SecolodItalia1: Il Recovery è zeppo di strafalcioni. Priorità: “le candele svantaggiate”. La denuncia di Bignami - SecolodItalia1 : Il Recovery è zeppo di strafalcioni. Priorità: “le candele svantaggiate”. La denuncia di Bignami… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery zeppo

Secolo d'Italia

E dire che con un territorio pienodi ricchezze, opportunità e voglia di fare non dovrebbe ... IlPlan è sulla bocca di tutti, 209 miliardi di euro per rafforzare l'opera dello Snai, ...Un'intervista che è piombata come una bomba in un terreno che, di suo, era giàdi mine come ... la crisi sociale, economica, e di lavorare alPlan . Poi, dobbiamo lavorare pancia a terra ...