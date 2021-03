Covid | Infantino | “Non possiamo costringere i giocatori ad andare nelle nazionali”

(Di venerdì 19 marzo 2021) In conferenza stampa il presidente della Fifa, Gianni, ha invitato i club a non approfittare della deroga sul rilascio dei calciatori convocati dalle. “Stiamo vivendo una situazione molto difficile. Ovviamente ci piacerebbe che le partite di marzo si giocassero con le migliori squadre possibili, abbiamo ricordato a tutte le parti quanto siano importanti le– le parole del numero uno del calcio mondiale -. Ovviamente nonun giocatore adin campo se ciò mettesse a rischio la sua salute. Alla fine le decisioni dei governi vanno rispettate. Speriamo che le gare dellesi giochinomigliori condizioni possibili“.ha poi parlato della possibile candidatura ...

Advertising

sportface2016 : #COVID19, #Infantino invita i club a non approfittare della deroga ma ammette: 'Non possiamo costringere i giocator… - Afri_Radio : ?? Nuovo Podcast! 'Tanzania: Avvolta nel mistero la morte del presidente negazionista Magufuli 'Ucciso dal Covid'' s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Infantino

Sportface.it

A causa delle restrizioni di viaggio dovute al, la Fifa non può costringere i club a liberare i propri nazionali per le gare internazionali ... Gianni, al termine dei lavori del ...Gianni(Foto Ansa - EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON) Al termine del lavori, conferenza stampa del presidente della Fifa GianniA causa delle restrizioni di viaggio dovute al Covid, la Fifa non può costringere i club a liberare i propri nazionali per le gare internazionali in programma le prossime due settimane. (ANSA) ...carrara. Arrivano buone notizie per gli azzurri: due componenti su cinque del gruppo squadra della Carrarese risultano negativizzati. Dalla società di piazza Vittorio Veneto, infatti, nella giornata d ...