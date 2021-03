Scoperta variante inglese del Covid in un gatto: è il primo caso in Italia (Di giovedì 18 marzo 2021) Accade nel Novarese. I laboratori dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e della Valle d'Aosta hanno rilevato la variante inglese del Sars-CoV-2 (lineage B.1.1.7) in un gatto. È il primo caso in Italia. Identificato primo caso di variante inglese in un gatto: è la prima volta in Italia Questa è la prima segnalazione a livello europeo. Il gatto è maschio, ha 8 anni, è castrato ed è di razza europea. Vive nel novarese in un contesto domestico. Una decina di giorni dopo l'insorgenza dei sintomi dei suoi padroni, il gatto ha iniziato ad accusare sintomi respiratori. Il servizio veterinario della Asl di Novara ha seguito con ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 18 marzo 2021) Accade nel Novarese. I laboratori dell'istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e della Valle d'Aosta hanno rilevato ladel Sars-CoV-2 (lineage B.1.1.7) in un. È ilin. Identificatodiin un: è la prima volta inQuesta è la prima segnalazione a livello europeo. Ilè maschio, ha 8 anni, è castrato ed è di razza europea. Vive nel novarese in un contesto domestico. Una decina di giorni dopo l'insorgenza dei sintomi dei suoi padroni, ilha iniziato ad accusare sintomi respiratori. Il servizio veterinario della Asl di Novara ha seguito con ...

