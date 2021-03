PlayStation ha acquisito Evo | il più grande torneo di picchiaduro

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 18 marzo 2021) Sony e l'universohanno appena condiviso una notizia assolutamente inaspettata ma che di certo non passa inosservata:haEVO. In particolare Sony Interactive Entertainment e la venture nata da Endeavor, RTS annunciato l'acquisizione di Evolution Championship Series, l'evento dedicato aipiùdel mondo. Questa collaborazione con i co-fondatori di Evo, Tony e Tom Cannon, punta a migliorare ulteriormente la qualità dei tornei e a continuare a coltivare la crescita della scena competitiva su tutte le piattaforme. In questo senso Evo tornerà quest'anno con Evo Online, una competizione completamente online che avrà luogo nel mese di agosto dal 6 all'8 e dal 13 al 15. I giocatori potranno competere su Tekken 7, Street Fighter V: Champion Edition, Mortal ...