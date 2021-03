Milan-Manchester, Ambrosini: “Difficile chiedere di più ai rossoneri, rammarico per l’andata” (Di venerdì 19 marzo 2021) Massimo Ambrosini ha commentato l’eliminazione del Milan dall’Europa League 2020/2021, per mano del Manchester United e avvenuta agli ottavi di finale. Il club inglese ha contato sulla rete di Paul Pogba, vanificando il pari in Inghilterra dell’andata e prevalendo a San Siro per 0-1. Di seguito l’analisi del centrocampista italiano, icona rossonera, ai microfoni di Sky Sport: “Era complicato chiedere di più, tante difficoltà. Il Milan ha usufruito di tutte le energie, fisiche e mentali. Il rammarico è il primo tempo a Manchester, i rossoneri potevano far pagare pegno ai Red Devils, potevano concretizzare più occasioni. C’è stata sfortuna nel non aver concretizzato, di sicuro c’è rammarico per ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Massimoha commentato l’eliminazione deldall’Europa League 2020/2021, per mano delUnited e avvenuta agli ottavi di finale. Il club inglese ha contato sulla rete di Paul Pogba, vanificando il pari in Inghilterra dele prevalendo a San Siro per 0-1. Di seguito l’analisi del centrocampista italiano, icona rossonera, ai microfoni di Sky Sport: “Era complicatodi più, tante difficoltà. Ilha usufruito di tutte le energie, fisiche e mentali. Ilè il primo tempo a, ipotevano far pagare pegno ai Red Devils, potevano concretizzare più occasioni. C’è stata sfortuna nel non aver concretizzato, di sicuro c’èper ...

