Life is Strange: True Colors - anteprima (Di giovedì 18 marzo 2021) In un'industria relativamente giovane e in costante evoluzione come quella videoludica, è essenziale che ci siano aziende pronte a raccontare storie di ogni genere e tematica. È il caso, ad esempio, della serie The Last of Us di Naughty Dog, titoli dai contenuti talmente maturi e potenti da riuscire rivaleggiare anche coi massimi esponenti del cinema d'autore. È, in effetti, un modo efficace per dare legittimità al nostro medium preferito e per andare a scardinare gli atavici pregiudizi che ritraggono i videogiochi come semplice valvola di sfogo per ragazzini irrequieti. Lo storytelling ha assunto un ruolo fondamentale in un certo tipo di produzioni odierne e se siamo riusciti a raggiungere alcuni di questi eccellenti risultati, lo dobbiamo anche al lavoro di software house come Dontnod Entertainment. Fin dal lontano 2013, il team parigino è salito agli onori della cronaca per la sua ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) In un'industria relativamente giovane e in costante evoluzione come quella videoludica, è essenziale che ci siano aziende pronte a raccontare storie di ogni genere e tematica. È il caso, ad esempio, della serie The Last of Us di Naughty Dog, titoli dai contenuti talmente maturi e potenti da riuscire rivaleggiare anche coi massimi esponenti del cinema d'autore. È, in effetti, un modo efficace per dare legittimità al nostro medium preferito e per andare a scardinare gli atavici pregiudizi che ritraggono i videogiochi come semplice valvola di sfogo per ragazzini irrequieti. Lo storytelling ha assunto un ruolo fondamentale in un certo tipo di produzioni odierne e se siamo riusciti a raggiungere alcuni di questi eccellenti risultati, lo dobbiamo anche al lavoro di software house come Dontnod Entertainment. Fin dal lontano 2013, il team parigino è salito agli onori della cronaca per la sua ...

Advertising

Multiplayerit : Life is Strange: True Colors, tutti i dettagli - PlanetR7_ : Life is Strange: True Colors esce a settembre, ecco il primo trailer ufficiale @IGNitalia - abluefox_ : A settembre esce il terzo Life Is strange e devo ancora giocare al secondo aaaa - HDblog : Life is Strange: True Colors ufficiale. Arriva il 10 settembre, tutto in un solo colpo - JoshuaTomat : #SquareEnixPresents Contentissimo per il nuovo Life is strange e curioso per Forspoken -