Isola dei Famosi 2021: quando arriva Andrea Cerioli? Ecco la possibile data (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutti i fan di Andrea Cerioli non vedono l’ora di poterlo vedere all’opera (e in costume da bagno) all’Isola dei Famosi 2021. L’ex tronista di Uomini e Donne è tra i concorrenti più attesi in Honduras e, secondo le prime indiscrezioni del buon Domenico Mungiguerra di , sta per arrivare. Isola dei Famosi 2021:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 marzo 2021) Tutti i fan dinon vedono l’ora di poterlo vedere all’opera (e in costume da bagno) all’dei. L’ex tronista di Uomini e Donne è tra i concorrenti più attesi in Honduras e, secondo le prime indiscrezioni del buon Domenico Mungiguerra di , sta perre.dei:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

FranAltomare : La cosa più divertente di stamattina è leggere di fegati avvelenati che davano l’#isola per morta. Ancora una volt… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - MediasetPlay : Nella Casa di #GFVIP non si è risparmiato, ma come Opinionista sarà ancora più “terribile”. Noi possiamo dire solo:… - TOMMASO73920338 : RT @quitemisshome_: ma il più audace “tanto li guadagnerà all’isola dei famosi” ma che vuol dire? #tzvip - quitemisshome_ : ma il più audace “tanto li guadagnerà all’isola dei famosi” ma che vuol dire? #tzvip -