Intanto nel mondo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il partito del premier Mark Rutte vince le elezioni legislative nei Paesi Bassi, un procuratore turco chiede l'interdizione del partito filocurdo Hdp, morto il presidente tanzaniano John Magufuli. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Intanto nel Covid, vaccino AstraZeneca: oggi alle 16 atteso il parere dell'Ema su sicurezza del siero ... una clausola che permette l'introduzione di misure di emergenza nel caso di serie difficoltà nella ... Intanto Downing Street è tornata a respingere le accuse di restrizioni all'export. Il Regno Unito ...

La Sardegna difende la zona bianca: l'ordinanza sulle seconde case ... le Faq su spostamenti e zone rosse Sardegna regione bianca: firmato decreto Intanto anche alcuni ... Le ordinanze che impediscono l'ingresso dei non residenti in Sardegna nelle seconde case sparse nel ...

Intanto nel mondo Internazionale Vaccinazioni, in Toscana verso il via libera a tutti gli over 70 Se, come pare, arriverà l’ok alla ripresa con Astrazeneca, le vaccinazioni saranno allargate fino ai nati nel 1951. Tra i sostituti personale scolastico e agenti ...

Vaccino AstraZeneca sospeso, si attende la decisione dell’Ema Per il vaccino anti Covid di AstraZeneca, sospeso in Italia e in altri paesi d'Europa, è il giorno del verdetto. Si attendono per oggi le news dell'Ema, l'a ...

