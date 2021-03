Il generale Figliuolo da il via alla sperimentazione (Di giovedì 18 marzo 2021) Il generale Figliuolo ha comprato 150mila dosi di anticorpi monoclonali per l'Italia. Covid, l’Italia compra 150mila dosi di anticorpi monoclonali su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilha comprato 150mila dosi di anticorpi monoclonali per l'Italia. Covid, l’Italia compra 150mila dosi di anticorpi monoclonali su Notizie.it.

Advertising

gennaromigliore : In pochi giorni il Generale #Figliuolo ha messo in piedi un #PianoVaccini finalmente serio e ha rispettato la prome… - NicolaPorro : Cosa c’è dietro la scelta del nuovo commissario ?????????????????? di andare a raccontare il piano vaccini nel salottino di… - matteorenzi : Un cambio di passo impressionante. Sento il Generale Figliuolo spiegare in modo chiaro il #PianoVaccini e dico che… - fnpcisler : RT @e_didone: #vaccini in Italia presentato il terzo piano vaccinale nazionale. Abbiamo sempre criticato il “regione che vai priorità che t… - stacce2021 : RT @fedesettetre: bene signore e signori, siccome ogni promessa è debito e non avevo niente di meglio da fare stasera (e ho detto tutto), a… -