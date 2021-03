Fiere | Sigep Exp | 268 buyer e 2 500 incontri online | fiducia in mercato del dolciario

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Si è conclusa ieriExp, edizione completamente digitale della manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata alla gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e al caffè. Un'edizione organizzata e svolta completamente su piattaforma digitale, in attesa del grande appuntamento di gennaio 2022, di nuovo in presenza dalla fiera di Rimini. Centrati gli obiettivi che la community del fuori casa dolce chiedeva per dare continuità aldei prodotti e delle tecnologie delle quattro filiere e anticipare le prospettive di evoluzione dei mercati, con un grande respiro internazionale. I numeri parlano chiaro: grazie ai 250 espositori presenti nella piattaforma digitale, all'organizzazione di Ieg e alla sinergia con Ice Agenzia e ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ...

La Giornata Europea del Gelato Artigianale nasce da un'idea di Longarone Fiere e Artglace e l'... Maestri della Gelateria Italiana, Ilgelatoartigianale.info, Sigep - Salone Internazionale di Gelateria, ... Il prossimo appuntamento con Sigep sarà in presenza, alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group, dal 22 al 26 gennaio 2022.