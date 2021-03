Corcione Cotugno | «La variante inglese mette a rischio i giovani La settimana scorsa è morto un ragazzo di 25 anni»

(Di giovedì 18 marzo 2021) Repubblica Napoli riporta oggi l’allarme lanciato dal direttore della Rianimazione dell’Azienda dei Colli Antonio, a differenza della prima ondata, la seconda e la terza registrano una predominanza diaggrediti dal virus. Se si contano i 24 posti letto di rianimazione di Monaldi etra i ricoverati ce ne sono al momento 5 tra i 25 e i 40«Una fascia che fino a un mese fa non era proprio presente» Oramai lala fa da padrona, quasi il 18% dei casi registrati presentano questa variazione nel virus, e questo spaventa considerando che non solo si diffonde molto più velocemente ma è anche più letale, con una mortalità maggiore del 60/65 per cento rispetto alle altre varianti». Quello che preoccupa particolarmente sono le condizioni di questi ...

