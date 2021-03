Aprile meteo dal “dolce dormire”, tepore. Oppure no? (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ un detto popolare che molti di voi conosceranno e che in fondo riassume quelle che dovrebbero essere le peculiarità meteo climatiche di Aprile. Un mese potenzialmente mite, un mese caratterizzato dai primi, veri tepori primaverili e dall’evidente allungamento delle giornate. Vuoi per l’imminente cambio di orario, vuoi per il naturale incedere della stagione. Aprile “dolce dormire”, ma sarà vero?Sarà per il cambio d’orario, sarà per il clima talvolta estremamente gradevole, fatto sta che Aprile è il mese dei primi sonnellini pomeridiani. Qualunque detto popolare, lo sappiamo, nasconde al suo interno un fondo di verità ed anche in questo caso siamo certi che molti di voi potrebbero testimoniarlo. Ma siamo così sicuri che Aprile 2021 sarà mite, gradevole, docile, ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) E’ un detto popolare che molti di voi conosceranno e che in fondo riassume quelle che dovrebbero essere le peculiaritàclimatiche di. Un mese potenzialmente mite, un mese caratterizzato dai primi, veri tepori primaverili e dall’evidente allungamento delle giornate. Vuoi per l’imminente cambio di orario, vuoi per il naturale incedere della stagione.”, ma sarà vero?Sarà per il cambio d’orario, sarà per il clima talvolta estremamente gradevole, fatto sta cheè il mese dei primi sonnellini pomeridiani. Qualunque detto popolare, lo sappiamo, nasconde al suo interno un fondo di verità ed anche in questo caso siamo certi che molti di voi potrebbero testimoniarlo. Ma siamo così sicuri che2021 sarà mite, gradevole, docile, ...

Advertising

CorriereQ : Aprile “dolce dormire”: è il mese del tepore. Oppure no? - CorriereQ : Meteo Italia al 1 aprile con l’Anticiclone africano - infoitinterno : METEO - Fase FREDDA ad oltranza con NEVE a BASSA QUOTA, poi torna l'ANTICICLONE: ecco la tendenza per APRILE - CentroMeteoITA : #METEO - Fase FREDDA ad oltranza con #NEVE a BASSA QUOTA, poi torna l'#ANTICICLONE: ecco la tendenza per #APRILE -