Suicidio di Losito | ascoltato l' attore Francesco Testi Si indaga sulla presunta setta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Suicidio Losito

...persona imformata sui fatti dal pm Carlo Villani che indaga per istigazione alnel procedimento avviato acluni mesi fa dopo una denuncia depositata a piazzale Clodio dai familiari di. ...Ed in merito alle indagini suldiavvenuto nel 2019 ha commentato: 'A mio avviso, le questioni sono pubblicitarie e di danaro' . Mentre sono in corso le indagini da parte della ...Il clima che si respirava nella scuderia di attori della Ares e il suo rapporto con Todosio Losito, lo sceneggiatore tv che si è tolto la vita nel gennaio del 2019 a Roma. Sono i temi affrontati nel c ...Alberto Tarallo ha chiesto a pm di essere sentito sulla morte di Teodosio Losito dopo le dichiarazioni di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.