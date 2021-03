“Resta a casa tua!”. Bufera immediata su Federico Fashion Style: travolto dalle critiche dopo l’annuncio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il suo nome è Federico Lauri, ma tutti lo conoscono come Federico Fashion Style, il parrucchiere vip dei vip. Si tratta di uno degli hair stylist più famosi, ha messo le mani tra le chiome di moltissime star. Ha praticamente iniziato da bambino, pettinando le bambole. E quella che sembrava solo una passione è diventata una professione. ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con un negozio in corso Como (Milano) e uno in Sardegna. E proprio sull’isola ha intenzione di sbarcare per un tour che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso il suo profilo Instagram su cui ha postato queste frasi: “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il suo nome èLauri, ma tutti lo conoscono come, il parrucchiere vip dei vip. Si tratta di uno degli hair stylist più famosi, ha messo le mani tra le chiome di moltissime star. Ha praticamente iniziato da bambino, pettinando le bambole. E quella che sembrava solo una passione è diventata una professione. ha aperto il suo primo salone ad Anzio, poi si è allargato con un negozio in corso Como (Milano) e uno in Sardegna. E proprio sull’isola ha intenzione di sbarcare per un tour che lo porterà da Iglesias a Olbia passando per Quartucciu, Cagliari, Oristano, Alghero e Sassari. Lo ha fatto sapere lui stesso attraverso il suo profilo Instagram su cui ha postato queste frasi: “Ho deciso in questo periodo di chiusura dei miei saloni situati in zona rossa di andare in Sardegna e organizzare il ...

Advertising

rtl1025 : ?? #COVID19: #LucaZingaretti esce dall'ospedale torna a casa. Su Instagram un'immagine dal letto di ospedale con le… - Cami71Michele : @Lorena_Sca_ Certo. Ma poi? Non puoi vedere perché comunque non puoi andare da amici 20 incontri al giorno... Il vi… - framino : @Bvzpao @LiaCeli Infatti, quello che facciamo ora NON è smartworking o 'lavoro agile'. Per quanto in molti si possa… - marcoluci1 : RT @tvblogit: 'Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare' con q… - tvblogit : 'Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l'affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lott… -