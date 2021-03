Report del Consiglio Grande e Generale, seduta del 17 marzo – mattina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il trasferimento del plesso scolastico del centro storico di Città a Murata, la campagna di vaccinazione e la terza ondata della pandemia sono i temi al centro del comma comunicazioni con cui si è aperta la sessione consiliare di Febbraio. Sono poi stati presentati due ordini del giorno: il primo di Libera, per istituire un’anagrafe dei grandi debitori degli istituti bancari e quindi individuare i responsabili dei principali dissesti finanziari e al contempo, per definire un piano di rilancio – Paese. Il secondo Odg è presentato dai gruppi di maggioranza e mira, in generale, a dare supporto ai giovani e giovanissimi, costretti ormai a un isolamento sociale prolungato a causa delle misure restrittive imposte a causa della pandemia e della chiusura delle scuole e, in particolare, ad adeguare al nuovo contesto l’accessibilità servizi del “Punto di ascolto”attivato proprio durante l’emergenza sanitaria per gli studenti delle scuole medie, superiori e Cfp, anche attivando tali servizi da remoto. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il trasferimento del plesso scolastico del centro storico di Città a Murata, la campagna di vaccinazione e la terza ondata della pandemia sono i temi al centro del comma comunicazioni con cui si è aperta la sessione consiliare di Febbraio. Sono poi stati presentati due ordini del giorno: il primo di Libera, per istituire un’anagrafe dei grandi debitori degli istituti bancari e quindi individuare i responsabili dei principali dissesti finanziari e al contempo, per definire un piano di rilancio – Paese. Il secondo Odg è presentato dai gruppi di maggioranza e mira, in generale, a dare supporto ai giovani e giovanissimi, costretti ormai a un isolamento sociale prolungato a causa delle misure restrittive imposte a causa della pandemia e della chiusura delle scuole e, in particolare, ad adeguare al nuovo contesto l’accessibilità servizi del “Punto di ascolto”attivato proprio durante l’emergenza sanitaria per gli studenti delle scuole medie, superiori e Cfp, anche attivando tali servizi da remoto.

