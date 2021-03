MOVIOLA – Bayern Monaco-Lazio | Muriqi su Goretzka | rigore | Lewandowski gol VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilè in vantaggio. Nel match contro la, valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2020/2021, i bavaresi trovano la rete dell’1-0 grazie ad un calcio ditrasformato perfettamente da Robertfischiato per un fallo disu, un abbraccio ingenuo da parte dell’attaccante biancoceleste che l’arbitro non ha perdonato.sicuramente severo, ma non è un chiaro errore ed il Var non può far altro che confermare. In alto ildell’episodio e del gol. SportFace.