Fisco e riscossione: tutte le novità del Decreto sostegno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il via libera al Decreto che ha previsto le nuove restrizioni in tutta Italia per frenare la risalita dei contagi a causa del COVID-19, si attende adesso il provvedimento con i nuovi sostegni all’economia e alle imprese, con novità anche per Fisco e riscossione. Verranno utilizzate tutte le risorse sbloccate con lo scostamento di bilancio di gennaio pari a 32 miliardi, ma le problematiche legate alle vaccinazioni potrebbero prefigurare nuovi interventi da finanziare con un ulteriore scostamento da varare con il DEF di aprile. Molte le misure previste, diversi saranno gli aiuti alle imprese e ai lavoratori per le attività costrette a fermarsi a causa delle misure restrittive. Le risorse impegnate potrebbero interessare una platea più ampia rispetto ai precedenti provvedimenti. Oltre al ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il via libera alche ha previsto le nuove restrizioni in tutta Italia per frenare la risalita dei contagi a causa del COVID-19, si attende adesso il provvedimento con i nuovi sostegni all’economia e alle imprese, conanche per. Verranno utilizzatele risorse sbloccate con lo scostamento di bilancio di gennaio pari a 32 miliardi, ma le problematiche legate alle vaccinazioni potrebbero prefigurare nuovi interventi da finanziare con un ulteriore scostamento da varare con il DEF di aprile. Molte le misure previste, diversi saranno gli aiuti alle imprese e ai lavoratori per le attività costrette a fermarsi a causa delle misure restrittive. Le risorse impegnate potrebbero interessare una platea più ampia rispetto ai precedenti provvedimenti. Oltre al ...

Advertising

marattin : di recupero possibili. Questo paradosso - retaggio dell’epoca in cui la riscossione era affidata a banche private -… - LavoroLazio_com : Fisco, IV: attività riscossione più efficiente a beneficio dei contribuenti “Non è più tempo delle cose a metà. Ren… - ottovanz : RT @MassimoUngaro: VERSO IL FISCO AMICO: SEMPLIFICARE GLI ADEMPIMENTI E LA RISCOSSIONE, LE PROPOSTE DI @ItaliaViva Rendiamo l'attività di r… - AvvMDerosa : Occorre sanare posizioni non ancora alla riscossione, riducendo sanzioni (usurarie) ! Il fisco, pur di ostacolare… - GiuseppeCima : RT @marattin: di recupero possibili. Questo paradosso - retaggio dell’epoca in cui la riscossione era affidata a banche private - impedisce… -