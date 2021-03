Apatia e scarsa attenzione | i sintomi più comuni dell’esaurimento mentale

Leggi su chedonna

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Isono un campanello d’allarme da tenere assolutamente sotto controllo in questo delicatissimo momento storico: ecco quali sono e come imparare a contrastarli. Lo stress che aumenta costantemente, l’incertezza che incombe sul futuro, le nuove responsabilità e le vecchie ferite psicologiche mai guarite o mai affrontate stanno trasformando il periodo della Pandemia non soltanto in una lunghissima ed estenuante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it