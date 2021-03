**Tv: è morto Henry Darrow, protagonista di tre versioni di ‘Zorro’** (Di martedì 16 marzo 2021) Los Angeles, 16 mar. – (Adnkronos) – L’attore statunitense Henry Darrow, protagonista di tre diverse versioni televisive di “Zorro” e protagonista principale del telefilm western “Ai confini dell’Arizona”, è morto domenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all’età di 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman, come riferisce “The Hollywood Reporter”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 marzo 2021) Los Angeles, 16 mar. – (Adnkronos) – L’attore statunitensedi tre diversetelevisive di “Zorro” eprincipale del telefilm western “Ai confini dell’Arizona”, èdomenica 14 marzo per cause naturali nella sua casa di Wilmington, nella Carolina del Nord, all’età di 87 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo ex addetto stampa Michael B. Druxman, come riferisce “The Hollywood Reporter”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

