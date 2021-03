Serie B | Pescara - Ascoli 2 - 3 | decide Bajic al 93'

Advertising

- Lo scontro salvezza se lo aggiudica l' Ascoli all'ultimo secondo, con Bajic a firmare il definitivo 3 - 2 al, che pure era rimasto in partita con la doppietta di Dessena nonostante l'espulsione di Scognamiglio al 36'. La vittoria porta i bianconeri di Sottil a 27 punti, a - 1 dai playout e a 4 ...La partita- Ascoli del 16 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la ventinovesima giornata di- Questa sera, martedì 16 marzo , alle ore 21 andrà in scena- Ascoli , incontro valevole per la ventinovesima giornata del campionato diB 2020/2021 . Il match si potrà ...Vittoria pesantissima per l’Ascoli a Pescara. Decisivo il gol di Bajic al 92’ allo stadio Adriatico, che riaccende la speranza.Sconfitta amara per il Pescara che in questa 29esima giornata di Serie B ha ospitato l’Ascoli. Le squadre entrambe in zona retrocessione, hanno lottato per la vittoria fino alla fine, i tre punti ...