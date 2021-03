Nuovi design, allestimenti e pacchetti di personalizzazione per la MINI Cabrio (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’avvicinarsi della stagione più calda, torna a farsi sentire la voglia di guida open-air e MINI proprone sul mercato la rinnovata Cabrio, che si presenta con Nuovi dettagli di design, un inedito colore Zesty Yellow, rinnovati allestimenti e pacchetti di equipaggiamento che consentono una personalizzazione particolarmente mirata. MINI Cabrio combina l’entusiasmo per il piacere di guida a cielo aperto con una funzionalità intelligente. Azionato elettricamente, il soft top in tessuto particolarmente silenzioso si chiude o si apre completamente in soli 18 secondi. Il soft top può essere attivato anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h. Per un apporto esattamente dosato di aria fresca e luce solare, la parte anteriore del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Con l’avvicinarsi della stagione più calda, torna a farsi sentire la voglia di guida open-air eproprone sul mercato la rinnovata, che si presenta condettagli di, un inedito colore Zesty Yellow, rinnovatidi equipaggiamento che consentono unaparticolarmente mirata.combina l’entusiasmo per il piacere di guida a cielo aperto con una funzionalità intelligente. Azionato elettricamente, il soft top in tessuto particolarmente silenzioso si chiude o si apre completamente in soli 18 secondi. Il soft top può essere attivato anche durante la guida a velocità fino a 30 km/h. Per un apporto esattamente dosato di aria fresca e luce solare, la parte anteriore del ...

