Maradona Jr | “Manco morto allenerei la Juve” | e scoppia la polemica con Massimo Mauro

(Di martedì 16 marzo 2021) Accenno diieri sera durante la trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia Uno, tra DiegoJr, figlio del Pibe de Oro, intervenuto in video collegamento e. Invitato nel salotto di Piero Chiambretti per provare a far luce sui mille sospetti sulle responsabilità o presunte tali delle persone che sono state accanto al “Dies” negli ultimi giorni di vita, il figlio di Diego ha rivelato il suo sogno di voler diventare allenatore “In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Allenare la”. In studio è calato il gelo fino all’intervento di: “Non è bello dire una frase del genere” Pronto l’intervento di Piero Chiambretti e Ivan Zazzaroni precisano: “Dai, è una frase detta ...

Gippa3stelle : RT @FraaaGG: Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt e Paulo Dybala palesemente affranti e distrutti dopo le dichiarazioni di Maradona Jr che affer… - napolista : #Maradona Jr: 'Manco morto allenerei la #Juve', e scoppia la polemica con #MassimoMauro - ilNapolista

"In futuro mi piacerebbe diventare allenatore. Se mi offrissero la panchina della Juve?morto!" . A farlo sapere Diego ArmandoJunior, intervenuto in collegamento a Tiki Taka di Piero Chiambretti . "Era solo una battuta, fermo restando che ci sono diecimila squadre e non ...jr contro la Juve: 'morto' Il figlio del compianto Pibe de Oro e di Cristina Sinagra era ospite inizialmente per parlare della morte del padre e dei mille sospetti sulle responsabilità ...Momenti di gelo negli studi di Tiki Taka dopo le affermazioni del figlio di Diego che rettifica: "Tra l'altro non credo che Agnelli mi prenderebbe" ...Diego Armando Junior, come viene anche riportato si Twitter alla domanda sul suo futuro da allenatore ha detto: ““Mi piacerebbe diventare allenatore, ma se un giorno mi offrissero la panchina della ...