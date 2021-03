Daryl Hannah: la carriera dell’assassina Elle Driver prima e dopo “Kill Bill” (Di martedì 16 marzo 2021) Esordisce al cinema nientemeno che in Fury di Brian de Palma. È il 1960 e Daryl Hannah ha appena diciott’anni e una lunga carriera davanti a sé. Nel giro di poco tempo collaborerà con Ridley Scott, Ron Howard e Oliver Stone in Wall Street. Sono gli anni ’80 e l’attrice, di origini polacche da parte di madre, è all’apice del successo quando rifiuta, nel 1990, il ruolo che fece di Julia Roberts una star. Parliamo naturalmente di Pretty Woman, personaggio degradante agli occhi dell’attrice. Seguono gli anni novanta, e la sua luce un po’ si spegne, fin quando arriva Quentin Tarantino, che la vuole con sé in quella che sarà la fortunata avventura di Kill Bill. Daryl Hannah – Photo Credits: Il Corriere della SeraDaryl Hannah è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Esordisce al cinema nientemeno che in Fury di Brian de Palma. È il 1960 eha appena diciott’anni e una lungadavanti a sé. Nel giro di poco tempo collaborerà con Ridley Scott, Ron Howard e Oliver Stone in Wall Street. Sono gli anni ’80 e l’attrice, di origini polacche da parte di madre, è all’apice del successo quando rifiuta, nel 1990, il ruolo che fece di Julia Roberts una star. Parliamo naturalmente di Pretty Woman, personaggio degradante agli occhi dell’attrice. Seguono gli anni novanta, e la sua luce un po’ si spegne, fin quando arriva Quentin Tarantino, che la vuole con sé in quella che sarà la fortunata avventura di– Photo Credits: Il Corriere della Seraè ...

Advertising

RIsakowitz : RT @Cine_hunters: “Madison! Mi piace Madison!” - disse la fanciulla. L’uomo scoppiò a ridere incredulo – “Ma Madison non è un nome…”. ht… - ermi8xyz : RT @Cine_hunters: “Madison! Mi piace Madison!” - disse la fanciulla. L’uomo scoppiò a ridere incredulo – “Ma Madison non è un nome…”. ht… - GiordaEmi : RT @Cine_hunters: “Madison! Mi piace Madison!” - disse la fanciulla. L’uomo scoppiò a ridere incredulo – “Ma Madison non è un nome…”. ht… - Cine_hunters : “Madison! Mi piace Madison!” - disse la fanciulla. L’uomo scoppiò a ridere incredulo – “Ma Madison non è un nome…”… -