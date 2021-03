Covid, 9mila poliziotti contagiati e 11 morti (Di martedì 16 marzo 2021) Al 15 marzo sono 53mila gli operatori della Polizia che hanno ricevuto la prima dose di vaccino una quota pari al 76% del personale che ha aderito alla campagna vaccinale. Lo scrive il direttore della Direzione centrale di sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Fabrizio Ciprani nella circolare inviata a tutti i reparti dopo la sospensione del vaccino di Astrazeneca per spiegare quali siano i motivi dello stop al farmaco che è stato somministrato tra le altre categorie proprio alle forze di polizia. Nella circolare si ricorda che si tratta di una sospensione di natura precauzionale e si sottolinea che per chi è già stato vaccinato non vi e’ nessun pericolo e nessuna necessità di effettuare controlli accertamenti clinici o terapie preventive ma vanno soltanto segnalati al medico curante eventuali effetti avversi che in genere si manifestano entro poche ore dalla somministrazione. ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 16 marzo 2021) Al 15 marzo sono 53mila gli operatori della Polizia che hanno ricevuto la prima dose di vaccino una quota pari al 76% del personale che ha aderito alla campagna vaccinale. Lo scrive il direttore della Direzione centrale di sanità del Dipartimento di Pubblica Sicurezza Fabrizio Ciprani nella circolare inviata a tutti i reparti dopo la sospensione del vaccino di Astrazeneca per spiegare quali siano i motivi dello stop al farmaco che è stato somministrato tra le altre categorie proprio alle forze di polizia. Nella circolare si ricorda che si tratta di una sospensione di natura precauzionale e si sottolinea che per chi è già stato vaccinato non vi e’ nessun pericolo e nessuna necessità di effettuare controlli accertamenti clinici o terapie preventive ma vanno soltanto segnalati al medico curante eventuali effetti avversi che in genere si manifestano entro poche ore dalla somministrazione. ...

