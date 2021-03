Arisa lasciata dal fidanzato a pochi mesi dal matrimonio

(Di martedì 16 marzo 2021) Adal, programmato per il il 2 settembre,è statadal. Lo ha rivelato il diretto interessato Andrea Di Carlo, che è anche il manager della cantante: “Tra noi è finita. Ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come”, ha detto in un’intervista a Oggi. Di Carlo ha spiegato che la rottura è dovuta all’intervista ridaa Domenica In. “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere, ma non ha neanche pronunciato il mio nome” – ha spiegato il manager – “Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante. Dovevamo sposarci a Roma il 2 settembre. Domenica sera, dopo ...

Advertising

aylaf__ : RT @ultimenotizie: A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, #Arisa è stata lasciata via social dal suo manager Andrea Di Carl… - Benedettapagot3 : @MediasetTgcom24 Arisa sei stata fortunata ad essere stata lasciata ad un passo dalle nozze. Se ti lasciava dopo le… - scivoIizia : pensando ancora all'ex di arisa che l'ha lasciata perché voleva più followers su instagram - Paolo18030138 : RT @GDS_it: #Arisa lasciata dal #fidanzato ad un passo dalle #nozze: su #Instagram il post della rottura - OptiMagazine : Nessun matrimonio tra #Arisa e Andrea Di Carlo. La cantante è stata lasciata dal suo manager dopo l'#intervista a… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa lasciata

A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre,è statadal suo manager e futuro marito Andrea Di Carlo . Via social è stato proprio l'ormai ex fidanzato a confermare la rottura con un post su Instagram: 'L'amore è per i coraggiosi ...A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre,è statadal suo manager e futuro marito Andrea Di Carlo. Via social è stato proprio l'ormai ex fidanzato a confermare la rottura ...Arisa non si sposerà più il 2 settembre con Andrea Di Carlo, con cui aveva una relazione da sei mese. Un periodo molto breve per convolare a nozze.A pochi mesi dalle nozze, previste per il 2 settembre, Arisa è stata lasciata dal suo manager e futuro marito Andrea Di Carlo. Via social è stato proprio l'ormai ex fidanzato a confermare la rottura ...