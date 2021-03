Al Pascale vaccinata la prima paziente oncologica | è la signora Raffaela

(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSi chiamalaad essere statain Campania. Ladose del vaccino anti Covid Pfizer le è stata somministrata stamattina all’Istituto dei tumori di Napoli. L’iniziativa, fortemente sentita all’interno del, è stata sostenuta dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ha voluto essere presente a questagiornata di vaccinazioni dedicata agli oncologici del polo di via Semmola. Sessanta le dosi somministrate oggi e lunedì prossimo si continuerà con le vaccinazioni degli altri pazienti più fragili che afferiscono ale che rientrano nelle tabelle ministeriali di riferimento. Pazienti che verranno chiamati dai medici. Non c’è, quindi, ...

