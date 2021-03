A Bologna i riders portano il 730 | ecco l’idea di Acli

(Di martedì 16 marzo 2021) BOLOGNA – Né pizza, né hamburger: il rider arriva con i documenti del 730. È l’iniziativa lanciata dalle Acli di Bologna, che sono pronte ad inaugurare il servizio a domicilio domani. Con 10.000 prenotazioni per il 730 già raccolte, “abbiamo escogitato un modo per andare incontro alle persone, soprattutto quelle più anziane, per cui muoversi per uffici può costituire un rischio sanitario”, spiega Simone Zucca, direttore del Caf Acli bolognese.

Consegne etiche muove i primi passi: si tratta della piattaforma cooperativa di consegne a domicilio nata acon l'obiettivo di tutelare il lavoro dei, sostenere i commercianti locali e rispettare l'ambiente. Mai come in questo periodo, con le restrizioni di movimento imposte dalla pandemia, è ...'Sosteniamo la protesta auto - organizzata deiche si battono per i loro diritti - dice Luca ... A, ad esempio, è stata emanata la Carta dei Diritti per i giovani che lavorano nel settore'...Le Consegne etiche raccontate dalla voce dei protagonisti, che affrontano i temi del precariato, dei diritti dei riders e di come costruire un’alternativa al modello esistente. Oggi, sul sito di OpenD ...Protesta di una rappresentanza dei rider ieri mattina - 9 marzo - di fronte al municipio per essere stati multati dai vigili con 400 euro a testa per ...