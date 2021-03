Vaccini, perché India e Cina vincono a mani basse (ed è colpa nostra) (Di lunedì 15 marzo 2021) Il più grande produttore al mondo di Vaccini è Indiano. Si stenterebbe a crederlo, visto che da giorni non si parla d’altro che di guerra vacCinale, citando Usa, Europa, Cina e Russia come primi protagonisti del nuovo colonialismo sanitario. Dimenticando, però, che la farmacia del mondo ni realtà si trova in India. Basti pensare che già in epoca pre-Covid il 60% dei Vaccini distribuiti nel mondo veniva prodotto nel continente Indiano. IL PRIMATO DEL SERUM INSTITUTE E in particolar modo dal Serum institute of India. Con sede a Pune, l’azienda specializzata in biotecnologie e produzione farmaceutica vanta una gestione familiare – è guidata Adar Poonawalla, figlio del fondatore Cyrus Poonawalla – ma anche un fatturato non indifferente (800 milioni di ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 marzo 2021) Il più grande produttore al mondo dino. Si stenterebbe a crederlo, visto che da giorni non si parla d’altro che di guerra vacle, citando Usa, Europa,e Russia come primi protagonisti del nuovo colonialismo sanitario. Dimenticando, però, che la farmacia del mondo ni realtà si trova in. Basti pensare che già in epoca pre-Covid il 60% deidistribuiti nel mondo veniva prodotto nel continenteno. IL PRIMATO DEL SERUM INSTITUTE E in particolar modo dal Serum institute of. Con sede a Pune, l’azienda specializzata in biotecnologie e produzione farmaceutica vanta una gestione familiare – è guidata Adar Poonawalla, figlio del fondatore Cyrus Poonawalla – ma anche un fatturato non indifferente (800 milioni di ...

