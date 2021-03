Pippa Middleton mamma bis | svelato il nome scelto per la piccola

(Di lunedì 15 marzo 2021)bis! La sorella di Kateè diventatadi nuovo a distanza di due anni dalla nascita del suo primo figlio, il piccolo Arthur. La notizia arriva dal Regno Unito ma sappiamo ancora ben poco. Una fonte ha riferito al Magazine Hello chee la sua bambina, è nata infatti una femminuccia, stanno bene!è rimasta relativamente tranquilla durante la sua seconda gravidanza ed è stata avvistata solo una manciata di volte nel suo quartiere a ovest di Londra. In effetti, la notizia è stata confermata solo all’inizio di questo mese, quandoCarole ha rilasciato un’intervista a Good Housekeeping.bis è nata la...

e James Matthews sono genitori per la seconda volta. Il magazine Hello! ha annunciato la notizia del parto , avvenuto nelle prime ore di lunedì 15 marzo , rivelando pure il sesso e il ...A poche ore dalla Festa inglese della Mamma... Tempismo perfetto perche ha dato alla luce la sua bambina , questa mattina alle 4.22. Ed è diventata mamma bis , a poche ore dalla festa popolare. Kate, così diventa due volte zia, anzi tre (...Pippa Middleton mamma bis! La sorella di Kate Middleton è diventata mamma di nuovo a distanza di due anni dalla nascita del suo primo figlio, il piccolo Arthur. La notizia arriva dal Regno Unito ma sa ...Il magazine Hello! annuncia il parto, la sorella di Kate e il marito James Matthews sono di nuovo genitori: «Stanno tutti bene e sono felicissimi». Una nuova cuginetta per i principini George, Charlot ...