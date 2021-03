Ostia – Picca | chiesta sospensione bando su skate park

(Di lunedì 15 marzo 2021) – “Ho appena depositato agli atti una riurgente diin autotutela deldi affidamento delload, che sarà assegnato oggi pomeriggio”. Lo annuncia in una nota Monica(nella foto), capogruppo della Lega Salvini Premier in X Municipio. “A motivare la ric’è innanzitutto il fatto che non è stato chiarito da parte dell’Amministrazione Municipale se l’area dello(particella 2803) sia sua o dell’Agenzia del Demanio, come invece risulta dal nostro accesso agli atti. Inoltre – aggiunge la– l’area su cui è stato realizzato il nuovo impianto era in precedenza un’area verde, inserita come opera pubblica nel piano di riqualificazione urbana di ...

...depositato agli atti una richiesta urgente di sospensione in autotutela del bando di affidamento dello skate park ad, che sara' assegnato oggi pomeriggio". Lo annuncia in una nota Monica, ...È una vergogna sulla quale la Regione Lazio dovrebbe intervenire chiedendo scusa agli anziani', attaccanoe Santori. 'Gli orari per gli appuntamenti non vengono in alcun modo rispettati. Su ...Picca: "Ho appena depositato agli atti una richiesta urgente di sospensione in autotutela del bando di affidamento dello skate park ad Ostia" ...Ostia, la Lega chiede l’annullamento del bando sullo skate park. «Ho appena depositato agli atti una richiesta urgente di sospensione in autotutela del bando di affidamento dello skate park ad Ostia, ...