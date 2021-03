Milan ko. San Siro conferma: Napoli da scudetto. Gattuso riuscirà a portarlo almeno in Champions? (Di lunedì 15 marzo 2021) La vittoria del Napoli di Gattuso contro il Milan consegna, praticamente, lo scudetto nella mani dell’Inter. La capolista vola verso il titolo con i rossoneri che da ieri sera in poi devono guardarsi alle spalle per difendere la postazione Champions. Nella corsa per accedere alla principale competizione europea per club ritorna prepotentemente mister Rino Gattuso. L’allenatore del Napoli ha messo in campo al meglio la squadra. Gli uomini di Gattuso sono stati padroni del gioco e del campo. Ed hanno finalmente saputo ben capitalizzare due vantaggi: le defezioni del Milan privo di Ibra e tanti altri talenti; il fardello dell’Europa League che ha visto i rossoneri impegnati contro lo United. Nel momento in cui sono venuti meno gli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) La vittoria deldicontro ilconsegna, praticamente, lonella mani dell’Inter. La capolista vola verso il titolo con i rossoneri che da ieri sera in poi devono guardarsi alle spalle per difendere la postazione. Nella corsa per accedere alla principale competizione europea per club ritorna prepotentemente mister Rino. L’allenatore delha messo in campo al meglio la squadra. Gli uomini disono stati padroni del gioco e del campo. Ed hanno finalmente saputo ben capitalizzare due vantaggi: le defezioni delprivo di Ibra e tanti altri talenti; il fardello dell’Europa League che ha visto i rossoneri impegnati contro lo United. Nel momento in cui sono venuti meno gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Milan San L'ironia dei napoletani per il selfie Donnarumma - Insigne Il successo del Napoli in casa del Milan ha fatto esplodere la gioia dei tifosi azzurri sul web. Insieme alla felicità per la vittoria di San Siro , però, i supporter partenopei si sono lasciati andare anche a qualche commento pesante ...

Iannicelli: 'Silenzio Stampa? Meglio così, non dobbiamo sentire le bestialità di Gattuso' Il giornalista utilizza parole molto forti nei confronti dell'allenatore del Napoli Non è bastata la bella vittoria di San Siro contro il Milan (che porta a 4 la striscia di risultati utili consecutivi in campionato per il Napoli) a placare le polemiche intorno alla figura di Rino Gattuso . Peppe Iannicelli è ...

