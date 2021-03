Immobile: «Sono felice alla Lazio, vogliamo arrivare più su» (Di lunedì 15 marzo 2021) Ciro Immobile – dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro in Campidoglio – si è raccontato in una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport Ciro Immobile sul tetto del mondo. L’attaccante ha ricevuto pochi giorni fa – nella suggestiva cornice del Campidoglio – la Scarpa d’Oro, un premio che lo mette direttamente tra i grandi del calcio italiano. Per La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: TROFEO – «Finalmente è arrivata, ma andava bene anche aspettare. Terzo italiano a vincerla dopo Toni e Totti? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari. Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU LazioNEWS24 Lazio – «Io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Con la società e l’allenatore Inzaghi stiamo costruendo da anni un progetto con ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Ciro– dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro in Campidoglio – si è raccontato in una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport Cirosul tetto del mondo. L’attaccante ha ricevuto pochi giorni fa – nella suggestiva cornice del Campidoglio – la Scarpa d’Oro, un premio che lo mette direttamente tra i grandi del calcio italiano. Per La Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: TROFEO – «Finalmente è arrivata, ma andava bene anche aspettare. Terzo italiano a vincerla dopo Toni e Totti? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari.orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me». LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS24– «Io e la mia famiglia siamo felici a Roma. Con la società e l’allenatore Inzaghi stiamo costruendo da anni un progetto con ...

