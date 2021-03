ATP Dubai 2021: Lorenzo Giustino ripescato come lucky loser per forfait di Borna Coric. Sfiderà Bedene (Di lunedì 15 marzo 2021) Lorenzo Giustino sarà il quarto italiano in gara all’ATP 500 di Dubai a livello di tabellone principale. Il napoletano, infatti, è stato ripescato dopo la rinuncia del croato Borna Coric, che avrebbe dovuto esordire domani da testa di serie numero 10. Proprio a seguito dell’assenza di Coric, Giustino non solo entra nel main draw, ma lo fa potendo usufruire del bye al primo turno originariamente riservato al croato. Sarà dunque così che andrà a sfidare lo sloveno Aljaz Bedene, con cui non c’è alcun precedente. Il napoletano, attuale numero 163 ATP, aveva perso nell’ultimo turno delle qualificazioni con il kazako Mikhail Kukushkin per 6-2 6-2. Sarà una giornata particolarmente italiana, quella di domani, dal momento che saranno in campo, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021)sarà il quarto italiano in gara all’ATP 500 dia livello di tabellone principale. Il napoletano, infatti, è statodopo la rinuncia del croato, che avrebbe dovuto esordire domani da testa di serie numero 10. Proprio a seguito dell’assenza dinon solo entra nel main draw, ma lo fa potendo usufruire del bye al primo turno originariamente riservato al croato. Sarà dunque così che andrà a sfidare lo sloveno Aljaz, con cui non c’è alcun precedente. Il napoletano, attuale numero 163 ATP, aveva perso nell’ultimo turno delle qualificazioni con il kazako Mikhail Kukushkin per 6-2 6-2. Sarà una giornata particolarmente italiana, quella di domani, dal momento che saranno in campo, ...

