Vela, rinviato a maggio il Meeting del Garda Optimist (Di domenica 14 marzo 2021) Rinviata a maggio l'edizione 2021 del Meeting del Garda Optimist. L'inizio della regata della Vela giovanile, prevista dall'1 al 4 aprile 2021, è stato posticipato al 20 maggio 2021. La scelta è stata presa dagli organizzatori per mantenere il Meeting un'occasione di divertimento e spensieratezza per i giovani che ogni anno accorrevano ad assistere alla competizione. Infatti, l'ultimo decreto emanato dal Presidente del Consiglio Draghi avrebbe comunque permesso lo svolgimento della competizione. SportFace.

