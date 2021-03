Ronaldo si scatena: tripletta show al Cagliari e la Juventus così può ripartire. Ora è meno 10 dall'Inter (Di domenica 14 marzo 2021) Mai stuzzicare Cr7 e mettere in dubbio le qualità di un campione. In meno di trenta minuti Ronaldo smonta le critiche piovutegli addosso dopo l'uscita dalla Champions League, realizza tre reti che piegano il Cagliari e 'rialza' la Juventus riconsegnandole fiducia, forza e coraggio per dare l'assalto al finale di stagione ora che l'Europa per la terza volta è volata via. Con una determinazione e una capacità di incidere sul match da autentico fuoriclasse che ultimamente non gli veniva riconosciuta, il portoghese ha lanciato un messaggio a tutti confermando quanto dichiarato ala vigilia: la storia non si cancella, i veri campioni si spezzano mai. E lui così, di testa, su rigore e poi con un destro potente zittisce tutti prendendo per mano la squadra proprio nel momento più ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 marzo 2021) Mai stuzzicare Cr7 e mettere in dubbio le qualità di un campione. Indi trenta minutismonta le critiche piovutegli addosso dopo l'uscitaa Champions League, realizza tre reti che piegano ile 'rialza' lariconsegnandole fiducia, forza e coraggio per dare l'assalto al finale di stagione ora che l'Europa per la terza volta è volata via. Con una determinazione e una capacità di incidere sul match da autentico fuoriclasse che ultimamente non gli veniva riconosciuta, il portoghese ha lanciato un messaggio a tutti confermando quanto dichiarato ala vigilia: la storia non si cancella, i veri campioni si spezzano mai. E lui, di testa, su rigore e poi con un destro potente zittisce tutti prendendo per mano la squadra proprio nel momento più ...

Advertising

ZZiliani : “SI SCATENA L’ASTA”. - Regalalo a me! - No, regalalo a me! - Come? Stipendio tutto a mio carico? - Dice che parteci… - Ossessionato1 : Ovviamente appena lo criticano un attimo lui si scatena Adesso ne fa altri 2 #Ronaldo - morfurio : RT @ZZiliani: “SI SCATENA L’ASTA”. - Regalalo a me! - No, regalalo a me! - Come? Stipendio tutto a mio carico? - Dice che partecipano al 50… - VincenzoTr75 : RT @ZZiliani: “SI SCATENA L’ASTA”. - Regalalo a me! - No, regalalo a me! - Come? Stipendio tutto a mio carico? - Dice che partecipano al 50… - RubentusStyle : RT @ZZiliani: “SI SCATENA L’ASTA”. - Regalalo a me! - No, regalalo a me! - Come? Stipendio tutto a mio carico? - Dice che partecipano al 50… -